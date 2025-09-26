Un livre qui retrace l’histoire de Xamax de A à Z

« J’ai déniché quelques dingueries, vous allez tomber par terre, les fans de Xamax ne seront pas déçus ». Les yeux pétillants, Nicolas Bandelier ne peut masquer son enthousiasme au moment de présenter son livre vendredi matin dans un salon du stade de La Maladière. Réalisé en collaboration avec l’archiviste du club « rouge et noir » Laurent Weber, « Neuchâtel Xamax FCS, 130 dates d’un club de légende » est le premier ouvrage qui retrace, sous forme de chroniques et sur environ 300 pages, toute l’histoire des « rouge et noir », selon son auteur : des débuts du football à Neuchâtel à nos jours, en passant par les titres de champion de Suisse et les épopées européennes. « Il parle des origines du club, parce que Neuchâtel Xamax a plusieurs ancêtres. Et puis, j’ai voulu mettre le paquet sur la période dorée de la Coupe d’Europe dans les années 1980-1990 », précise celui qui commente les matches de Xamax sur RTN depuis 1994. Pour raconter au mieux les grandes années du club et les faire revivre à l’écrit, Nicolas Bandelier s’est aussi appuyé sur les témoignages des joueurs de l’époque.