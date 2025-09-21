Défaite attendue de Bosna Neuchâtel face à Lucerne

Lourde défaite pour le FC Bosna Neuchâtel qui s'est incliné 6-0 face au FC Lucerne ce dimanche ...
Défaite attendue de Bosna Neuchâtel face à Lucerne

Lourde défaite pour le FC Bosna Neuchâtel qui s'est incliné 6-0 face au FC Lucerne ce dimanche après-midi en 16e de finale de la Coupe de Suisse.

Bosna Neuchâtel a très rapidement été mené par Lucerne dimanche à La Maladière. (Photo : Bertrand Pfaff) Bosna Neuchâtel a très rapidement été mené par Lucerne dimanche à La Maladière. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le FC Bosna Neuchâtel n'a pas eu voix au chapitre face à Lucerne. Les footballeurs de 2e ligue interrégionale de football se sont inclinés 6-0 contre le pensionnaire de Super League en 16e de finale de la Coupe de Suisse dimanche.
Développement suit. /cbl


