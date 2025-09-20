Fin de série pour le FC Saint-Blaise

Le FC Saint-Blaise redescend de son nuage. Après avoir signé une série de quatre victoires en 2e ligue interrégionale de football, les hommes de Philippe Perret se sont inclinés samedi. Une défaite 3-1 sur le terrain des Vaudois du FC Farvagny/Ogoz. Le néo-promu conserve sa 2e place au classement. /lgn