Le FC Saint-Blaise redescend de son nuage. Après avoir signé une série de quatre victoires en 2e ligue interrégionale de football, les hommes de Philippe Perret se sont inclinés samedi. Une défaite 3-1 sur le terrain des Vaudois du FC Farvagny/Ogoz. Le néo-promu conserve sa 2e place au classement. /lgn
Fin de série pour le FC Saint-Blaise
Après quatre victoires de suite en 2e ligue interrégionale, les footballeurs de Philippe Perret ...
RTN
