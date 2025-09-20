Fin de série pour le FC Saint-Blaise

Après quatre victoires de suite en 2e ligue interrégionale, les footballeurs de Philippe Perret ...
Après quatre victoires de suite en 2e ligue interrégionale, les footballeurs de Philippe Perret se sont inclinés 3-1 devant le FC Farvagny/Ogoz samedi.

Les joueurs de Philippe Perret n'ont pas enchaîné une cinquième victoire de suite en 2e ligue interrégionale. (Photo : archives Bertrand Pfaff) Les joueurs de Philippe Perret n'ont pas enchaîné une cinquième victoire de suite en 2e ligue interrégionale. (Photo : archives Bertrand Pfaff)

Le FC Saint-Blaise redescend de son nuage. Après avoir signé une série de quatre victoires en 2e ligue interrégionale de football, les hommes de Philippe Perret se sont inclinés samedi. Une défaite 3-1 sur le terrain des Vaudois du FC Farvagny/Ogoz. Le néo-promu conserve sa 2e place au classement. /lgn


 

