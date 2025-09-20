Coffrane touché, le FCC coulé

Des défaites sèches pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue de football. Samedi, le FC Coffrane et le le FC La Chaux-de-Fonds ont pris l’eau et se sont inclinés 4-0. Pour les Vaudruzien, défait par le FC Amicale Saint-Prex, la messe était dite après 31 minutes de jeu, lorsqu’ils perdaient déjà 3-0. La dernière réussite vaudoise a été inscrite dans les arrêts de jeu (92e). Cette défaite fait rétrograder le FC Coffrane de la 5e à la 8e place du classement.

Le FCC pour sa part a été battu par le FC Naters Oberwallis. Le bourreau des Chaux-de-Fonniers s’appelle Mihajlo Veselinovic, lui qui a inscrit un triplé ce samedi au gardien du FCC Gilles Monti. Les footballeurs de la Métropole horlogère s’enfoncent au classement : ils sont toujours derniers avec seulement une unité au compteur après sept matches./lgn