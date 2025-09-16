Le FC Bosna attend plus de 3'000 spectateurs

Le FC Bosna Neuchâtel se prépare activement en vue d'accueillir Lucerne. C’est dimanche au stade de La Maladière, en Coupe de Suisse de football. Un rendez-vous exceptionnel pour un club fondé il y a 23 ans.

Les joueurs du FC Bosna rêvent d'exploit en Coupe. (photo : Bertrand Pfaff) Les joueurs du FC Bosna rêvent d'exploit en Coupe. (photo : Bertrand Pfaff)

C’est une grande première dans l’histoire d’un club fondé il y a 23 ans seulement : le FC Bosna Neuchâtel aura l’honneur d’accueillir un pensionnaire de Super League, en l’occurrence le FC Lucerne, en 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. La rencontre est programmée dimanche 21 septembre à 16 heures, au stade de La Maladière. Il y a quatre divisions d’écart entre les deux formations, puisque le FC Bosna Neuchâtel a entamé de son côté sa deuxième saison en 2e ligue interrégionale.

Le club est basé aux Geneveys-sur-Coffrane. Mais les infrastructures du Centre sportif vaudruzien ne permettent pas d’accueillir un adversaire de haut standing. Pour répondre aux normes de sécurité imposées par l’Association, il aurait été nécessaire d’ériger des tribunes et de pouvoir canceller la zone réservée aux fans adverses : 700 billets ont été vendus aux supporters lucernois. Les dirigeants du FC Bosna attendent d’ailleurs plus de 3'000 spectateurs à La Maladière : « nous avons reçu des demandes de billets en provenance de Bâle, de Genève ou encore Aarau », explique Hasan Selimovic, co-président du club. « Ce match attire aussi des Bosniaques qui viennent de l’extérieur du canton et même de France ».

Hasan Selimovic : « Il y a beaucoup d'intérêts d'autres régions. »

Ecouter le son

Le FC Bosna Neuchâtel a donc renoncé à jouer sur son terrain des Genevey-sur-Coffrane, il s’est tourné vers La Maladière, le fief de Neuchâtel Xamax : « Xamax nous avait proposé de mettre sur pied cette rencontre, nous avons refusé pour organiser quelque chose à notre manière avec l’ambiance de notre club. Il y a évidemment des critères à respecter, notamment pour la sécurité. Mais on est surtout très content de pouvoir évoluer à La Maladière. C’est historique pour nous. », rajoute encore Hasan Selimovic. 

« On va tout organiser tout seul. »

Ecouter le son

Bosna Neuchâtel – Lucerne : ce sera aussi une rencontre à suivre en direct sur RTN dimanche dès 15h45. /mne 


 

