Le FC Bosna attend plus de 3'000 spectateurs

C’est une grande première dans l’histoire d’un club fondé il y a 23 ans seulement : le FC Bosna Neuchâtel aura l’honneur d’accueillir un pensionnaire de Super League, en l’occurrence le FC Lucerne, en 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. La rencontre est programmée dimanche 21 septembre à 16 heures, au stade de La Maladière. Il y a quatre divisions d’écart entre les deux formations, puisque le FC Bosna Neuchâtel a entamé de son côté sa deuxième saison en 2e ligue interrégionale.

Le club est basé aux Geneveys-sur-Coffrane. Mais les infrastructures du Centre sportif vaudruzien ne permettent pas d’accueillir un adversaire de haut standing. Pour répondre aux normes de sécurité imposées par l’Association, il aurait été nécessaire d’ériger des tribunes et de pouvoir canceller la zone réservée aux fans adverses : 700 billets ont été vendus aux supporters lucernois. Les dirigeants du FC Bosna attendent d’ailleurs plus de 3'000 spectateurs à La Maladière : « nous avons reçu des demandes de billets en provenance de Bâle, de Genève ou encore Aarau », explique Hasan Selimovic, co-président du club. « Ce match attire aussi des Bosniaques qui viennent de l’extérieur du canton et même de France ».