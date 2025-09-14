Le FC Coffrane tient tête au leader

Un bon point pour le FC Coffrane. La formation vaudruzienne de 1re Ligue de football a décroché un match nul 1-1 sur le terrain de Servette M-21 dimanche après-midi. Face au leader du classement, les hommes de Chistophe Droz et Abdelaziz Kebal ont tenu le choc. Ils ont même ouvert le score par l’intermédiaire de Jordi Nsiala en début de deuxième période. Un avantage de courte durée puisque les Servettiens ont pu égaliser 5 minutes plus tard.

Au classement, le FC Coffrane reste dans le wagon de tête. Il occupe la 5e place de la hiérarchie, à trois petits points de son adversaire du jour, toujours leader. /gjo