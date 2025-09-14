Le FC Coffrane tient tête au leader

Le club vaudruzien a obtenu un bon match nul 1-1 dimanche après-midi sur la pelouse du leader ...
Le FC Coffrane tient tête au leader

Le club vaudruzien a obtenu un bon match nul 1-1 dimanche après-midi sur la pelouse du leader du classement, Servette-M21, en 1re Ligue de football.

Le FC Coffrane a tenu tête au leader de 1re Ligue de football dimanche. (photo : Bertrand Pfaff) Le FC Coffrane a tenu tête au leader de 1re Ligue de football dimanche. (photo : Bertrand Pfaff)

Un bon point pour le FC Coffrane. La formation vaudruzienne de 1re Ligue de football a décroché un match nul 1-1 sur le terrain de Servette M-21 dimanche après-midi. Face au leader du classement, les hommes de Chistophe Droz et Abdelaziz Kebal ont tenu le choc. Ils ont même ouvert le score par l’intermédiaire de Jordi Nsiala en début de deuxième période. Un avantage de courte durée puisque les Servettiens ont pu égaliser 5 minutes plus tard.

Au classement, le FC Coffrane reste dans le wagon de tête. Il occupe la 5e place de la hiérarchie, à trois petits points de son adversaire du jour, toujours leader. /gjo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Fabian Rieder marque pour ses débuts avec Augsbourg

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:43

Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Premier League: Liverpool s'en sort in extremis à Burnley

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:33

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 16:04

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 04:47

Articles les plus lus

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 22:33

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 04:47

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 16:04

Le FC Coffrane tient tête au leader

Le FC Coffrane tient tête au leader

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 17:19

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 20:29

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 22:33

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Super League: Sion et Lausanne en terre zurichoise

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 04:47

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Super League: Sion retrouve la victoire à Winterthour

Football    Actualisé le 14.09.2025 - 16:04

Le FC La Chaux-de-Fonds s’enfonce

Le FC La Chaux-de-Fonds s’enfonce

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 19:17

Servette ne sort pas des bas-fonds du classement

Servette ne sort pas des bas-fonds du classement

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 20:05

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Un derby d'Italie complètement fou pour les débuts d'Akanji

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 20:29

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Super League: Saint-Gall enfonce Lugano et prend la tête

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 22:33