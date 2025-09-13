Saint-Blaise et Bosna restent sur leur nuage

Les deux clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale continuent leur série positive. Le FC ...
Saint-Blaise et Bosna restent sur leur nuage

Les deux clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale continuent leur série positive. Le FC Bosna Neuchâtel a dominé le FC Savièse 2-0 samedi soir. Le FC Saint-Blaise a, lui, croqué le FC Bosporus 3-0.

Le FC Saint-Blaise rigole en ce début de saison. (Photo : Bertrand Pfaff) Le FC Saint-Blaise rigole en ce début de saison. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le sans-faute continue pour le FC Bosna Neuchâtel. Le club du Val-de-Ruz a cueilli samedi soir sa quatrième victoire en autant de matches disputés cette saison en 2e ligue interrégionale de football. Aux Geneveys-sur-Coffrane, les joueurs d’Adan Rebronja ont profité d’un autogoal à la 43e et d’une réussite de Muhidin Becirovic à la 75e pour venir à bout du FC Savièse.

De son côté, le FC Saint-Blaise a également connu les joies de la victoire. La troupe de Philippe Perret a pris la mesure du FC Bosporus 3-0 samedi soir aux Fourches. Le néo-promu a fait la différence grâce à un doublé de Fitim Memeti et un but de Tiago Miranda.

Au classement, le FC Saint-Blaise conforte sa deuxième place et compte toujours deux points de retard sur le leader Müri-Gümlingen. Le FC Bosna Neuchâtel reste troisième de la hiérarchie, mais avec un match de moins. /gjo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 18:05

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 09:45

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 11:58

Articles les plus lus

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 09:45

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 11:58

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 12:38

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 11:58

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions

Football    Actualisé le 11.09.2025 - 18:45

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 11:00

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 12:38

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33