Saint-Blaise et Bosna restent sur leur nuage

Le sans-faute continue pour le FC Bosna Neuchâtel. Le club du Val-de-Ruz a cueilli samedi soir sa quatrième victoire en autant de matches disputés cette saison en 2e ligue interrégionale de football. Aux Geneveys-sur-Coffrane, les joueurs d’Adan Rebronja ont profité d’un autogoal à la 43e et d’une réussite de Muhidin Becirovic à la 75e pour venir à bout du FC Savièse.

De son côté, le FC Saint-Blaise a également connu les joies de la victoire. La troupe de Philippe Perret a pris la mesure du FC Bosporus 3-0 samedi soir aux Fourches. Le néo-promu a fait la différence grâce à un doublé de Fitim Memeti et un but de Tiago Miranda.

Au classement, le FC Saint-Blaise conforte sa deuxième place et compte toujours deux points de retard sur le leader Müri-Gümlingen. Le FC Bosna Neuchâtel reste troisième de la hiérarchie, mais avec un match de moins. /gjo