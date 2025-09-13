Le FC La Chaux-de-Fonds s’enfonce

Le club de La Charrière a subi une nouvelle défaite samedi soir en 1re Ligue de football. Le ...
Le FC La Chaux-de-Fonds s’enfonce

Le club de La Charrière a subi une nouvelle défaite samedi soir en 1re Ligue de football. Le FCC a été battu 2-0 par le CS Chênois et se retrouve bon dernier du classement.

Le FCC court toujours après sa première victoire cette saison. (photo : Bertranfd Pfaff). Le FCC court toujours après sa première victoire cette saison. (photo : Bertranfd Pfaff).

Le calvaire continue pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de la Métropole horlogère a subi la loi du CS Chênois 2-0 samedi soir à La Charrière en 1re Ligue de football. Face à un adversaire qui lutte aussi en fond de classement, les « jaune et bleu » ont été surpris dès la 4e minute. Ils ont ensuite tenté de réagir, en vain, avant d’encaisser un nouveau but à l’heure de jeu.
Après cette nouvelle défaite, le FCC reste bon dernier avec un seul petit point récolté en six matches de championnat. Les hommes d’Antonio Baldi tenteront d’améliorer ce famélique bilan samedi prochain dès 16h sur le terrain du FC Naters Oberwalis. /gjo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Saint-Blaise et Bosna restent sur leur nuage

Saint-Blaise et Bosna restent sur leur nuage

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 18:43

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 18:05

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 09:45

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Articles les plus lus

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 09:45

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 11:58

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Dan Ndoye battu pour les débuts de Postecoglou

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 18:05

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Super League: Servette vise une première victoire

Super League: Servette vise une première victoire

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 04:47

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Degen demande des réformes à l'ASF comme à la SFL

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 09:45

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 11:58

Les Tigers 95 se mettent en pause

Les Tigers 95 se mettent en pause

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 11:00

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Neuchâtel Xamax veut faire tomber sa bête noire

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 12:38

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Contrat rompu entre Ramona Bachmann et Houston Dash

Football    Actualisé le 12.09.2025 - 17:33

Xamax renverse Wil

Xamax renverse Wil

Football    Actualisé le 13.09.2025 - 11:58