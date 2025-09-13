Le FC La Chaux-de-Fonds s’enfonce

Le calvaire continue pour le FC La Chaux-de-Fonds. Le club de la Métropole horlogère a subi la loi du CS Chênois 2-0 samedi soir à La Charrière en 1re Ligue de football. Face à un adversaire qui lutte aussi en fond de classement, les « jaune et bleu » ont été surpris dès la 4e minute. Ils ont ensuite tenté de réagir, en vain, avant d’encaisser un nouveau but à l’heure de jeu.

Après cette nouvelle défaite, le FCC reste bon dernier avec un seul petit point récolté en six matches de championnat. Les hommes d’Antonio Baldi tenteront d’améliorer ce famélique bilan samedi prochain dès 16h sur le terrain du FC Naters Oberwalis. /gjo