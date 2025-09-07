Toujours pas de victoire pour le FCC

Après quatre matches en 1re Ligue, le FC La Chaux-de-Fonds n’a toujours pas goûté à la victoire ...
Toujours pas de victoire pour le FCC

Après quatre matches en 1re Ligue, le FC La Chaux-de-Fonds n’a toujours pas goûté à la victoire. Les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés 2-1 samedi face à Echallens Région et stagnent dans le bas du classement.

Le FC La Chaux-de-Fonds ne fait pas le début de saison rêvé. (Photo : Bertrand Pfaff) Le FC La Chaux-de-Fonds ne fait pas le début de saison rêvé. (Photo : Bertrand Pfaff)

Après quatre rencontres dans ce championnat de 1re Ligue de football, le FC La Chaux-de-Fonds court toujours après sa première victoire de la saison. Samedi, les joueurs de la Charrière se sont inclinés 2-1 face à Echallens Région.

Après 50 minutes de jeu, les hommes d’Antonio Baldi et Daniele Marzo étaient déjà menés 2-0. Malgré la réduction de l’écart à la 54e grâce à Jeffrey Bryan Kabuya Kazenga, le FCC n’a pas vraiment pu prétendre à mieux. Les joueurs de la Charrière ont même donné l’opportunité aux Vaudois de reprendre deux longueurs d’avance sur penalty, mais Théo Rochat a manqué la cible.

Score final : 2-1. La Chaux-de-Fonds est à nouveau battu et commence à s’enliser au fond du classement, 15e et avant-dernier avec un point. /yca


