Coffrane a joué à se faire peur

Les Vaudruziens se sont imposés de justesse 3-2 dimanche en 1re Ligue de football face à La ...
Coffrane a joué à se faire peur

Les Vaudruziens se sont imposés de justesse 3-2 dimanche en 1re Ligue de football face à La Sarraz-Eclépens. Cette victoire leur permet de gagner deux rangs au classement.

Coffrane a souffert en fin de match face à La Sarraz-Eclepens dimanche. (Photo : Bertrabd Pfaff) Coffrane a souffert en fin de match face à La Sarraz-Eclepens dimanche. (Photo : Bertrabd Pfaff)

Coffrane s’est fait une petite frayeur. Les Vaudruziens ont décroché dimanche après-midi leur troisième succès de la saison en 1re Ligue de football. Les hommes d’Aziz Kebbal et Christophe Droz ont vaincu la lanterne rouge du championnat, La Sarraz-Eclépens, sur le score de 3-2, tout en jouant à se faire peur. Tout avait bien commencé pour les joueurs de Coffrane, qui ont ouvert la marque à la 29e minute grâce à Tony Briançon, puis consolidé leur avantage grâce aux réussites de Jordi Nsiala (33e) et d’Ismael Santos (72e) pour mener 3-0. Mais les choses ont failli tourner au vinaigre en fin de match. Les Vaudois ont réduit l’écart à la 86e, puis à la 92e, ce qui a semé le doute dans la tête des Neuchâtelois. À la toute fin du temps additionnel à la 94e, il aura fallu un double arrêt décisif d’Hugo Bigirimana pour garantir les trois points au FC Coffrane.

Avec ce succès, les Vaudruziens remontent à la 5e place du classement. Ils comptent désormais le même nombre de points que le 3e, Stade-Payerne, et que le 4e, Naters.

Prochain rendez-vous pour le FC Coffrane : dimanche 14 septembre à 14h00 contre Servette M-21 au Stade de Balexert. /yca


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Bosna et Saint-Blaise en patrons

Bosna et Saint-Blaise en patrons

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 17:05

Toujours pas de victoire pour le FCC

Toujours pas de victoire pour le FCC

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 11:21

Breel Embolo, plus que jamais décisif

Breel Embolo, plus que jamais décisif

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 06:03

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 05:05

Articles les plus lus

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 05:05

Breel Embolo, plus que jamais décisif

Breel Embolo, plus que jamais décisif

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 06:03

Toujours pas de victoire pour le FCC

Toujours pas de victoire pour le FCC

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 11:21

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 15:02

Le Portugal démarre par une victoire éclatante face à l'Arménie

Le Portugal démarre par une victoire éclatante face à l'Arménie

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 23:09

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 05:05

Breel Embolo, plus que jamais décisif

Breel Embolo, plus que jamais décisif

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 06:03

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 15:02

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Murat Yakin: « Une belle performance d'équipe »

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 00:45

Luis Suarez suspendu six matches

Luis Suarez suspendu six matches

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 07:33

Le Portugal démarre par une victoire éclatante face à l'Arménie

Le Portugal démarre par une victoire éclatante face à l'Arménie

Football    Actualisé le 06.09.2025 - 23:09

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

L'Allemagne de Nagelsmann sous pression

Football    Actualisé le 07.09.2025 - 05:05