Coffrane a joué à se faire peur

Coffrane s’est fait une petite frayeur. Les Vaudruziens ont décroché dimanche après-midi leur troisième succès de la saison en 1re Ligue de football. Les hommes d’Aziz Kebbal et Christophe Droz ont vaincu la lanterne rouge du championnat, La Sarraz-Eclépens, sur le score de 3-2, tout en jouant à se faire peur. Tout avait bien commencé pour les joueurs de Coffrane, qui ont ouvert la marque à la 29e minute grâce à Tony Briançon, puis consolidé leur avantage grâce aux réussites de Jordi Nsiala (33e) et d’Ismael Santos (72e) pour mener 3-0. Mais les choses ont failli tourner au vinaigre en fin de match. Les Vaudois ont réduit l’écart à la 86e, puis à la 92e, ce qui a semé le doute dans la tête des Neuchâtelois. À la toute fin du temps additionnel à la 94e, il aura fallu un double arrêt décisif d’Hugo Bigirimana pour garantir les trois points au FC Coffrane.

Avec ce succès, les Vaudruziens remontent à la 5e place du classement. Ils comptent désormais le même nombre de points que le 3e, Stade-Payerne, et que le 4e, Naters.

Prochain rendez-vous pour le FC Coffrane : dimanche 14 septembre à 14h00 contre Servette M-21 au Stade de Balexert. /yca