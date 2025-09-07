Bosna et Saint-Blaise en patrons

Le néo-promu saint-blaisois continue d’impressionner en ce début de saison. Les joueurs de Philippe Perret et Robert Lüthi se sont imposés 4-2 sur le terrain de Savièse. Ils ont pris l’avantage dès la 7e minute grâce à Tiago Ferreira Miranda, avant de creuser l’écart à la 24e par Miguel Santana Luna. Les Valaisans ont réduit la marque à la 70e, mais Saint-Blaise a réagi immédiatement : Rabbi Nsita a redonné deux longueurs d’avance à la 77e, puis Tiago Ferreira Miranda a signé un doublé quatre minutes plus tard. Savièse a marqué le 4-2 dans les arrêts de jeu. Avec cette nouvelle victoire, les joueurs des Fourches s’installent à la 2e place du classement et confirment leur superbe début de saison.

Bosna convaincant

Le club du Val-de-Ruz n’a laissé aucune chance aux Bernois de l’AS Italiana. Les hommes d’Aziz Kebbal et Christophe Droz l’ont emporté 4-0. Owe Ituku Bonyangam s’est offert un triplé (28e, 56e, 59e) avant que Merveille Furdambu ne parachève la victoire à la 76e. Grâce à ce large succès, Bosna grimpe sur la 3e marche du podium de 2e ligue interrégionale avec un march en moins. /yca