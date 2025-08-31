Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon

Le milieu de terrain d’origine portugaise, nouvelle recrue xamaxienne, se présente avant le ...
Le milieu de terrain d’origine portugaise, nouvelle recrue xamaxienne, se présente avant le derby du lac de ce dimanche en Challenge League de football.

Diogo Carraco va retrouver le Stade municipal, où il a fait ses débuts en Suisse chez les juniors d'Yverdon (Photo: Neuchâtel Xamax). Diogo Carraco va retrouver le Stade municipal, où il a fait ses débuts en Suisse chez les juniors d'Yverdon (Photo: Neuchâtel Xamax).

« Le Muni », dit-il. Le Stade municipal, donc, théâtre du premier derby du lac de cette saison de Challenge League de football entre Yverdon-Sport et Neuchâtel Xamax. Les deux Romands, respectivement troisième et quatrième du classement après cinq matches, s’y mesurent ce dimanche à 14 heures. Le Stade municipal, c’est là que tout a commencé en Suisse pour Diogo Carraco, le néo-Xamaxien prêté par le Lausanne-Sport. Arrivé du Portugal à l’âge de 12 ans, le milieu de terrain se souvient que pour s'acclimater, « ce n’était pas évident, étant donné que je ne parlais pas du tout la langue, mais les gens m’ont accueilli comme si j’étais l’un des leurs ». D’ailleurs, même si son parcours s’est rapidement réorienté à Lausanne, il habite encore à Yverdon. 

Diogo Carraco : « Cela me fait toujours quelque chose de jouer contre le club de ma ville. »

Ses idoles de jeunesse ? « Comme tout Portugais, c’est Cristiano Ronaldo », sourit le jeune homme de 22 ans. Puis son cœur de footballeur est resté au Real Madrid : « Durant mon adolescence, j’ai beaucoup aimé Casemiro et actuellement, je dirais Valverde, Kroos : un peu les joueurs du Real Madrid, qui jouent très bien au foot, d’ailleurs », souligne malicieusement le milieu de terrain « relayeur ».

« Mon idole d'enfance ? Comme tout Portugais, Cristiano Ronaldo ! »

Ce dimanche, en Challenge League, le milieu de terrain et ses coéquipiers affrontent l’équipe qui, sur le papier, a la plus belle allure de la catégorie, selon l’entraîneur « rouge et noir » Anthony Braizat. « Adrian Ursea a fait des merveilles avec Carouge. Maintenant, il a des très bons joueurs, il a un gros budget, mais il a un peu le couteau sous la gorge parce qu’il doit monter à tout prix », glisse le coach de Xamax à quelques heures du derby. /vco

Anthony Braizat : « On va tout faire pour se rapprocher des 60 points. »

