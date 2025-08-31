Diogo Carraco retrouve « le Muni » avec Xamax contre Yverdon

« Le Muni », dit-il. Le Stade municipal, donc, théâtre du premier derby du lac de cette saison de Challenge League de football entre Yverdon-Sport et Neuchâtel Xamax. Les deux Romands, respectivement troisième et quatrième du classement après cinq matches, s’y mesurent ce dimanche à 14 heures. Le Stade municipal, c’est là que tout a commencé en Suisse pour Diogo Carraco, le néo-Xamaxien prêté par le Lausanne-Sport. Arrivé du Portugal à l’âge de 12 ans, le milieu de terrain se souvient que pour s'acclimater, « ce n’était pas évident, étant donné que je ne parlais pas du tout la langue, mais les gens m’ont accueilli comme si j’étais l’un des leurs ». D’ailleurs, même si son parcours s’est rapidement réorienté à Lausanne, il habite encore à Yverdon.