Bosna Neuchâtel et St-Blaise gagnent en 2e ligue interrégionale

Les footballeurs vaudruziens se sont imposés 5-2 samedi à domicile contre le SV Lyss. Les joueurs ...
Les footballeurs vaudruziens se sont imposés 5-2 samedi à domicile contre le SV Lyss. Les joueurs du Littoral, eux, ont battu les Bernois d'AS Italiana 2-0 à la maison.

Deux sur deux pour Bosna en championnat (photo : archives Bertrand Pfaff). Deux sur deux pour Bosna en championnat (photo : archives Bertrand Pfaff).

Cette saison, le FC Bosna Neuchâtel commence à l’heure, dans le championnat de 2e ligue interrégionale de football : deuxième match et deuxième victoire pour les Vaudruziens, vainqueurs 5-2 à domicile samedi du SV Lyss. Les locaux ont eu de la réplique dans cette partie. Rejoints au quart d’heure, ils sont repassés devant cinq minutes plus tard. Et alors que leur adversaire alémanique revenait à 3-2 (81e), les Neuchâtelois n'ont mis que deux minutes pour reprendre le large. Et le néo-promu St-Blaise n'arrête pas d'avancer. Les joueurs du Littoral ont battu les Bernois d'AS Italiana 2-0 à la maison. En tête à la mi-temps, les Neuchâtelois se sont mis à l'abri dans les arrêtes de jeu. Prochains matches, samedi 6 septembre à l'extérieur. A 16h contre l'AS Italiana pour Bosna Neuchâtel et à 18h à Savièse pour St-Blaise. /vco 


Actualisé le

 

