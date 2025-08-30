Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière

Le FC Coffrane a remporté le derby de 1re Ligue de football contre le FC La Chaux-de-Fonds. Les Vaudruziens se sont imposés 1-0 devant 300 spectateurs samedi au stade de la Charrière, grâce à une réussite de Kenzo Ganaj à la 38e minute de jeu. Seul fait marquant pour le FCC durant cette partie : l’avertissement infligé à l’entraîneur Antonio Baldi pour comportement antisportif à la 82e minute de jeu. Au classement, après quatre matches, le FC Coffrane est septième avec sept points et les « jaune et bleu », eux, sont à la traîne avec une seule unité récoltée. Prochain match : le FCC se déplace à Echallens (17h) durant le samedi de la Braderie et le lendemain, Coffrane reçoit La Sarraz-Eclépens (15h). /vco