Le FC Coffrane a remporté le derby de 1re Ligue de football contre le FC La Chaux-de-Fonds. Les Vaudruziens se sont imposés 1-0 devant 300 spectateurs samedi au stade de la Charrière, grâce à une réussite de Kenzo Ganaj à la 38e minute de jeu. Seul fait marquant pour le FCC durant cette partie : l’avertissement infligé à l’entraîneur Antonio Baldi pour comportement antisportif à la 82e minute de jeu. Au classement, après quatre matches, le FC Coffrane est septième avec sept points et les « jaune et bleu », eux, sont à la traîne avec une seule unité récoltée. Prochain match : le FCC se déplace à Echallens (17h) durant le samedi de la Braderie et le lendemain, Coffrane reçoit La Sarraz-Eclépens (15h). /vco
Le FC Coffrane gagne le derby de 1re Ligue à la Charrière
Un seul but a suffi au bonheur des footballeurs vaudruziens samedi contre le FC La Chaux-de-Fonds ...
RTN
Sur le même sujet
- 28.08.2025 - 04:29 Coffrane s’impose à Payerne
- 08.08.2025 - 12:00 Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane
- 10.06.2025 - 18:47 Christophe Droz sur le banc du FC Coffrane
- 25.05.2025 - 11:34 Le président du FC Coffrane « soulagé » du maintien en 1re Ligue
- 24.05.2025 - 18:38 Le FC Coffrane se maintient en 1re Ligue, le FCC fessé