Bosna Neuchâtel - Lucerne, ce sera aussi en direct sur RTN

Le match des 16es de finale de la Coupe de Suisse de football entre les Vaudruziens et le club de Super League aura lieu le dimanche 21 septembre à la Maladière. Un événement pour le club de 2e ligue interrégionale qui sera retransmis sur votre radio.
On connaît les horaires des matches des 16es de finale de la Coupe de Suisse de football pour les trois clubs neuchâtelois qualifiés. Samedi 20 septembre à 17h, le FC Communal Sport Le Locle recevra le FC Grand-Saconnex, club genevois de Promotion League. Dans le même temps, Neuchâtel Xamax jouera sur la pelouse zurichoise du FC Unterstrass, club de 2e ligue. Enfin, le dimanche 21 septembre à 16h, le FC Bosna Neuchâtel, pensionnaire de 2e ligue interrégionale, aura l’honneur d’accueillir Lucerne. Ce match contre l’équipe de Super League se jouera bel et bien à la Maladière, nous a confirmé le club vaudruzien. /vco