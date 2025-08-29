Bosna Neuchâtel - Lucerne, ce sera aussi en direct sur RTN

On connaît les horaires des matches des 16es de finale de la Coupe de Suisse de football pour les trois clubs neuchâtelois qualifiés. Samedi 20 septembre à 17h, le FC Communal Sport Le Locle recevra le FC Grand-Saconnex, club genevois de Promotion League. Dans le même temps, Neuchâtel Xamax jouera sur la pelouse zurichoise du FC Unterstrass, club de 2e ligue. Enfin, le dimanche 21 septembre à 16h, le FC Bosna Neuchâtel, pensionnaire de 2e ligue interrégionale, aura l’honneur d’accueillir Lucerne. Ce match contre l’équipe de Super League se jouera bel et bien à la Maladière, nous a confirmé le club vaudruzien. /vco