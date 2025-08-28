Neuchâtel, canton pionnier du football suisse

Le ballon rond passionne les Neuchâtelois depuis 125 ans. À l’occasion de cet anniversaire, l’Association neuchâteloise de football a mandaté une équipe d’historiens pour définir plus clairement les contours de son passé.

Première observation, le canton de Neuchâtel est un pionnier du football suisse. L’Association neuchâteloise est en effet la première à voir le jour dans le pays en 1900 déjà, soit cinq ans après l’Association suisse. Et c’est dans les Montagnes que tout commence. « Au début du 20e siècle, la Ville de La Chaux-de-Fonds est un bastion du football suisse », explique Philippe Vonnard, historien et président de l’association pour la valorisation des archives de l’histoire des sports.