Neuchâtel, canton pionnier du football suisse

À l’occasion de ses 125 ans, l’ANF a mandaté des historiens pour se plonger dans ses archives et retracer son passé. Premier constat : l’Association neuchâteloise était la première à voir le jour en Suisse.
Le ballon rond passionne les Neuchâtelois depuis 125 ans. À l’occasion de cet anniversaire, l’Association neuchâteloise de football a mandaté une équipe d’historiens pour définir plus clairement les contours de son passé.
Première observation, le canton de Neuchâtel est un pionnier du football suisse. L’Association neuchâteloise est en effet la première à voir le jour dans le pays en 1900 déjà, soit cinq ans après l’Association suisse. Et c’est dans les Montagnes que tout commence. « Au début du 20e siècle, la Ville de La Chaux-de-Fonds est un bastion du football suisse », explique Philippe Vonnard, historien et président de l’association pour la valorisation des archives de l’histoire des sports.
Philippe Vonnard : « L’ANF ouvre le bal de la cantonalisation du football en Suisse ».
Le football : un phénomène social
Depuis sa création, l’ANF n’a cessé de croître pour atteindre aujourd’hui quelque 8'500 licenciés. Une dynamique qui a vu deux périodes particulièrement propices à l’essor du football. « On note un gain en nombre de licenciés durant l’entre-deux-guerres et les années 60-70 », souligne Philippe Vonnard.
Philippe Vonnard : « Le football se joue progressivement dans les écoles et un championnat élite se met en place durant l’entre-deux-guerres ».
À travers les ans, le Canton de Neuchâtel a pu compter sur plusieurs clubs phares pour peu à peu attirer les médias, le public et les footballeurs en herbe. « Tant le FC La Chaux-de-Fonds que Neuchâtel Xamax par la suite, ont amené une reconnaissance pour le Canton de Neuchâtel », note Pascal Bégert, vice-président de l’Association neuchâteloise de football.
Pascal Bégert : « Les footballeurs s’identifient à des clubs phares. A Neuchâtel c’est le FCC et Xamax. »
Difficultés en vue
Après 125 ans d’histoire, l’ANF affiche toujours une bonne dynamique. En revanche, les défis ne manquent pas. À commencer par les problèmes d’infrastructures. « Il faut créer des structures et renforcer les clubs. C’est compliqué », admet Pascal Bégert.
Pascal Bégert : « Avec l'office cantonal des sports, on essaye de mieux exploiter les infrastructures pour aider les clubs ».
Des infrastructures nécessaires pour permettre à tous de découvrir le football. Afin d'éviter une problématique récurrente. En 2021, une enquête de l’ASF montrait que 20% des clubs en Suisse devaient placer des enfants âgés de 5 à 10 ans sur liste d’attente par manque de place dans leur structure.
Quant aux festivités organisées autour des 125 ans de l’Association neuchâteloise de football, elles se poursuivent ces prochaines semaines. Une conférence autour du foot féminin aura notamment lieu le 7 octobre à Neuchâtel. /gjo