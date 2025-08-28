Coffrane s’impose à Payerne

Bonne opération pour le FC Coffrane en 1re Ligue de football. Il s’est imposé mercredi 2-1 ...
Coffrane s’impose à Payerne

Bonne opération pour le FC Coffrane en 1re Ligue de football. Il s’est imposé mercredi 2-1 en déplacement face à Stade-Payerne.

Kenzo Ganaj a marqué le but de la victoire pour le compte du FC Coffrane. (Photo : archives Bertrand Pfaff). Kenzo Ganaj a marqué le but de la victoire pour le compte du FC Coffrane. (Photo : archives Bertrand Pfaff).

Première victoire de la saison mercredi soir pour le FC Coffrane. En 1re Ligue de football, le club du Val-de-Ruz est allé s’imposer 2-1 sur la pelouse du FC Stade-Payerne. Coffrane a ouvert le score dès la 2e minute de jeu grâce à une réussite d’Ismaël Santos. Les Broyards égalisaient à la dixième minute de jeu, mais Kenzo Ganaj a marqué le but de la victoire à la 54e. Au classement, Coffrane remonte au 9e rang avec 4 points. Payerne est cinquième.

Prochaine rencontre pour Coffrane : samedi 17h au Stade de La Charrière face au FC La Chaux-de-Fonds. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Conference League: Lausanne et Servette jouent leur avenir européen

Conference League: Lausanne et Servette jouent leur avenir européen

Football    Actualisé le 28.08.2025 - 04:33

Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle

Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 22:55

Le FCC battu à domicile

Le FCC battu à domicile

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 11:05

Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions

Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 11:41

Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions

Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 04:03

Le FCC battu à domicile

Le FCC battu à domicile

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 11:05

Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle

Ligue des champions: ce sera sans le FC Bâle

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 22:55

Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 11:07

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 11:41

Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions

Le FC Bâle joue sa place en Ligue des champions

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 04:03

Le FCC battu à domicile

Le FCC battu à domicile

Football    Actualisé le 27.08.2025 - 11:05

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Liverpool s'en sort de justesse à Newcastle

Football    Actualisé le 25.08.2025 - 23:13

Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse

Avdullahu tourne le dos à l'équipe de Suisse

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 09:23

Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Dortmund prolonge son entraîneur Niko Kovac jusqu'en 2027

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 11:07

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Thoune désignée site de la nouvelle Swiss Football Home

Football    Actualisé le 26.08.2025 - 11:41