Coffrane s’impose à Payerne

Première victoire de la saison mercredi soir pour le FC Coffrane. En 1re Ligue de football, le club du Val-de-Ruz est allé s’imposer 2-1 sur la pelouse du FC Stade-Payerne. Coffrane a ouvert le score dès la 2e minute de jeu grâce à une réussite d’Ismaël Santos. Les Broyards égalisaient à la dixième minute de jeu, mais Kenzo Ganaj a marqué le but de la victoire à la 54e. Au classement, Coffrane remonte au 9e rang avec 4 points. Payerne est cinquième.

Prochaine rencontre pour Coffrane : samedi 17h au Stade de La Charrière face au FC La Chaux-de-Fonds. /jhi