Le FCC battu à domicile

Le FC La Chaux-de-Fonds n’a pas réussi à inverser la tendance. Mardi à la Charrière, la formation de 1re Ligue de football s’est inclinée 2-1 face au néo-promu Prishtina Berne. L’unique réussite chaux-de-fonnière a été l’œuvre de Gedeon Diniz, qui a ouvert le score dès la 6e minute de jeu.

Depuis le début de la saison, le FCC n’a pas encore eu l’occasion de fêter une victoire. Au classement, il occupe la 13e place, alors que son adversaire bernois est en tête. Prochain rendez-vous pour les Chaux-de-Fonniers : samedi à 17h face à Coffrane. /jhi