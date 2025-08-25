Diogo Carraco rejoint Neuchâtel Xamax

Les « rouge et noir » ont annoncé lundi la signature du milieu portugais. Âgé de 22 ans, il ...
Diogo Carraco rejoint Neuchâtel Xamax

Les « rouge et noir » ont annoncé lundi la signature du milieu portugais. Âgé de 22 ans, il arrive en provenance du Lausanne-Sport à titre définitif.

Diogo Carraco pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot rouge et noir dès ce lundi face à Vaduz. (Photo : Neuchâtel Xamax) Diogo Carraco pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot rouge et noir dès ce lundi face à Vaduz. (Photo : Neuchâtel Xamax)

Un nouveau renfort au milieu de terrain pour Neuchâtel Xamax. Formé au Team Vaud, Diogo Carraco arrive du championnat de Super League et du Lausanne-Sport. Le joueur portugais a découvert l’élite du football suisse lors de la saison 2021/2022. Il a ensuite été prêté au FC Stade Nyonnais en 2023, puis au Stade Lausanne-Ouchy la saison dernière.

Cette saison, le milieu central a effectué deux apparitions avec le LS : une en Coupe de Suisse face à Vevey, et une autre en qualification de Conference League contre le Vardar Skopje.

Diogo Carraco portera le numéro 81 et est déjà qualifié pour la rencontre de ce lundi soir face au FC Vaduz. /comm-yca


 

