Un premier point pour le FC Coffrane

Le FC Coffrane débloque son compteur. Après une défaite face au FC Monthey en ouverture de saison, la formation vaudruzienne a obtenu le point du match nul samedi soir en tenant le FC Sion M-21 en échec 0-0. Au Centre Sportif, les locaux auraient même pu l’emporter, mais ils n’ont pas réussi à profiter de leur supériorité numérique après l’expulsion d’un Sédunois pour un deuxième carton jaune à la 57e minute.

Au classement, le FC Coffrane décolle. Il remonte à la 12e place qu’il partage avec le FC La Chaux-de-Fonds. /gjo