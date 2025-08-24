Un premier point pour le FC Coffrane

Pour son deuxième match de la saison en 1re Ligue de football, le club vaudruzien a fait match ...
Un premier point pour le FC Coffrane

Pour son deuxième match de la saison en 1re Ligue de football, le club vaudruzien a fait match nul 0-0 samedi soir face au FC Sion M-21.

Le FC Coffrane a tenu le choc samedi face au FC Sion M-21 en 1re Ligue de football. (Photo : Bertrand Pfaff) Le FC Coffrane a tenu le choc samedi face au FC Sion M-21 en 1re Ligue de football. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le FC Coffrane débloque son compteur. Après une défaite face au FC Monthey en ouverture de saison, la formation vaudruzienne a obtenu le point du match nul samedi soir en tenant le FC Sion M-21 en échec 0-0. Au Centre Sportif, les locaux auraient même pu l’emporter, mais ils n’ont pas réussi à profiter de leur supériorité numérique après l’expulsion d’un Sédunois pour un deuxième carton jaune à la 57e minute.

Au classement, le FC Coffrane décolle. Il remonte à la 12e place qu’il partage avec le FC La Chaux-de-Fonds. /gjo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Bosna et Saint-Blaise décollent

Bosna et Saint-Blaise décollent

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 09:19

Le FC Barcelone signe une première remontada

Le FC Barcelone signe une première remontada

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 07:41

Super League: Un derby zurichois au menu

Super League: Un derby zurichois au menu

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 04:03

L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan battu à domicile par un promu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 22:49

Articles les plus lus

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:15

L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan battu à domicile par un promu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 22:49

Super League: Un derby zurichois au menu

Super League: Un derby zurichois au menu

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 04:03

Le FC Barcelone signe une première remontada

Le FC Barcelone signe une première remontada

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 07:41

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:01

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:15

L'AC Milan battu à domicile par un promu

L'AC Milan battu à domicile par un promu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 22:49

Super League: Un derby zurichois au menu

Super League: Un derby zurichois au menu

Football    Actualisé le 24.08.2025 - 04:03

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Leverkusen battu par Hoffenheim et Avdullahu

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 19:13

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Le FC Thoune poursuit son sans-faute avec la manière

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:01

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

L'OM et Ulisses Garcia se relancent après l'affaire Rabiot

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:15

Manchester City battu à domicile

Manchester City battu à domicile

Football    Actualisé le 23.08.2025 - 20:29