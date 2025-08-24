Bosna et Saint-Blaise décollent

Les deux clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football ont connu les joies de la ...
Les deux clubs neuchâtelois de 2e ligue interrégionale de football ont connu les joies de la victoire samedi. Le FC Bosna s’est imposé 2-1 à Guin et Saint-Blaise a facilement disposé de Lyss 3-0.

Tiago Ferreira a ouvert la marque samedi pour le FC Saint-Blaise. (Photo : Bertrand Pfaff)  Tiago Ferreira a ouvert la marque samedi pour le FC Saint-Blaise. (Photo : Bertrand Pfaff) 

Le FC Bosna Neuchâtel n’a pas raté sa rentrée. Pour son premier match de la saison en 2e ligue interrégionale de football, le club vaudruzien est allé s’imposer 2-1 sur le terrain de Guin samedi après-midi. La formation d’Adan Rebronja a fait la différence en début de deuxième mi-temps grâce à des réussites d’Owe Bonyanga (56’) et de Merveille Furdambu (65’).

De son côté, le néo-promu Saint-Blaise a décroché son premier succès de la saison. Pour son deuxième match de l’exercice, la formation des Fourches a dominé Lyss 3-0. Les hommes de Philippe Perret ont pris le large en fin de match grâce à des buts de Tiago Ferreira (70’), Ibrahim Yimga (72’) et Ray Amadio dans les arrêts de jeu.

Au classement, le FC Saint-Blaise pointe à la troisième place, juste devant le FC Bosna Neuchâtel, qui compte toutefois un match de moins. /gjo


 

