Bosna et Saint-Blaise décollent

Le FC Bosna Neuchâtel n’a pas raté sa rentrée. Pour son premier match de la saison en 2e ligue interrégionale de football, le club vaudruzien est allé s’imposer 2-1 sur le terrain de Guin samedi après-midi. La formation d’Adan Rebronja a fait la différence en début de deuxième mi-temps grâce à des réussites d’Owe Bonyanga (56’) et de Merveille Furdambu (65’).

De son côté, le néo-promu Saint-Blaise a décroché son premier succès de la saison. Pour son deuxième match de l’exercice, la formation des Fourches a dominé Lyss 3-0. Les hommes de Philippe Perret ont pris le large en fin de match grâce à des buts de Tiago Ferreira (70’), Ibrahim Yimga (72’) et Ray Amadio dans les arrêts de jeu.

Au classement, le FC Saint-Blaise pointe à la troisième place, juste devant le FC Bosna Neuchâtel, qui compte toutefois un match de moins. /gjo