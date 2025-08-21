Bosna Neuchâtel vise les sommets

Le club vaudruzien entame ce samedi son championnat de 2e ligue interrégionale de football avec de grandes ambitions. Avec un nouveau coach à la barre et un effectif renforcé, le FC Bosna espère jouer la promotion.
Une nouvelle aventure commence pour le FC Bosna Neuchâtel. Le club de 2e ligue interrégionale de football entame son championnat ce samedi sur le terrain de Guin dès 16h30. Quelques jours après avoir décroché sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse où elle affrontera Lucerne, l’équipe vaudruzienne est confiante et ambitieuse. Cette saison, elle espère bien fêter une promotion en 1re Ligue.
Pour parvenir à ses fins, le club pourra notamment compter sur un nouveau coach, Adan Rebronja, ancien entraîneur à succès du FC Bosporus ces quatre dernières années. « On a gagné trois fois la Coupe bernoise, joué la Coupe de Suisse et on aurait pu monter en 1re Ligue la saison dernière, mais nous n’avions pas les juniors nécessaires. C’est pourquoi j’ai décidé de partir », relate l’ancien joueur de Vaduz et Wohlen notamment.
Adan Rebronja : « Je connais le comité et certains des joueurs. Prendre la décision de venir était facile ».
Objectif 1re Ligue
Avec son nouveau club, Adan Rebronja entend bien prendre sa revanche et fêter la promotion. « C’est notre objectif. Ce n’est jamais facile, mais je suis sûr qu’on fera un bon championnat », estime-t-il. Quant à rechausser les crampons à 35 ans pour aider ses joueurs sur le terrain ? « Je me sens bien physiquement, mais c’est mieux pour le club, pour les joueurs et pour moi si je n’ai que le rôle de coach » , explique-t-il.
Adan Rebronja : « Je suis très ambitieux et le club aussi ».
Effectif renforcé
Le club des Geneveys-sur-Coffrane attaque cette nouvelle saison avec une équipe qui n’a que peu bougé durant l’intersaison. « Ce n’était pas facile, mais le 90% des joueurs qui étaient avec nous au 2e tour sont encore là », se réjouit le président du FC Bosna Neuchâtel, Hasan Selimovic. « De plus, nous avons renforcé quelques postes, c’est pour cela que je suis confiant », ajoute-t-il.
Hasan Selimovic : « On a dû se battre pour garder nos joueurs. Du côté alémanique, il y a des clubs qui payent bien, mais il n’y a pas que l’argent. L’atmosphère compte aussi ».
Bosna-Lucerne à La Maladière
En plus d’un championnat où il espère jouer les premiers rôles avec un budget
« légèrement augmenté », le FC Bosna Neuchâtel aura la chance de disputer un 16e de finale de la Coupe de Suisse face à l’une des meilleures équipes du pays : Lucerne. S’il se réjouit de pouvoir affronter une telle formation, Hasan Selimovic indique que, « pour des questions d’infrastructures », cette partie se disputera à La Maladière. En revanche, la date et l’heure de la rencontre n’ont pas encore été validées par l’ASF. /gjo