Bosna Neuchâtel vise les sommets

Une nouvelle aventure commence pour le FC Bosna Neuchâtel. Le club de 2e ligue interrégionale de football entame son championnat ce samedi sur le terrain de Guin dès 16h30. Quelques jours après avoir décroché sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse où elle affrontera Lucerne, l’équipe vaudruzienne est confiante et ambitieuse. Cette saison, elle espère bien fêter une promotion en 1re Ligue.

Pour parvenir à ses fins, le club pourra notamment compter sur un nouveau coach, Adan Rebronja, ancien entraîneur à succès du FC Bosporus ces quatre dernières années. « On a gagné trois fois la Coupe bernoise, joué la Coupe de Suisse et on aurait pu monter en 1re Ligue la saison dernière, mais nous n’avions pas les juniors nécessaires. C’est pourquoi j’ai décidé de partir », relate l’ancien joueur de Vaduz et Wohlen notamment.