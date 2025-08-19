Du changement en football pour les juniors neuchâtelois

Une réforme qui change pas mal de choses. La saison de football junior reprend ses droits ce week-end. L’Association neuchâteloise de football avait annoncé plusieurs changements en début d’année. La principale nouveauté concerne la catégorie des juniors D, qui regroupe les 11 à 13 ans. Ces jeunes évolueront désormais dans l’une des deux sous-catégories distinctes : la première avec des matches à 7 contre 7 (D7), la seconde avec des matches à 9 contre 9 (D9). Les enfants passeront donc une année supplémentaire à ce niveau. Ils devront ainsi attendre plus longtemps avant de disputer des matches à 11 contre 11, puisque cette saison en plus n’est pas rattrapée par la suite en juniors C, B ou A. Pour Daniel de Martini, directeur technique de l’ANF, cette réforme permet surtout d’accompagner plus progressivement les jeunes dans leur développement et dans leur passage vers le football à 11. « La lignée est juste. On joue d’abord à 3x3, 6x6, 7x7, 9x9 puis en football à onze », ajoute-t-il.