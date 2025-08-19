Du changement en football pour les juniors neuchâtelois

L’Association neuchâteloise de football met en œuvre dès cette saison la réforme du football ...
L’Association neuchâteloise de football met en œuvre dès cette saison la réforme du football des enfants. Une réorganisation qui modifie sensiblement le parcours des jeunes footballeuses et footballeurs du canton.

Plus de classement pour les juniors jusqu'à 13 ans. (Photo : archives) Plus de classement pour les juniors jusqu'à 13 ans. (Photo : archives)

Une réforme qui change pas mal de choses. La saison de football junior reprend ses droits ce week-end. L’Association neuchâteloise de football avait annoncé plusieurs changements en début d’année. La principale nouveauté concerne la catégorie des juniors D, qui regroupe les 11 à 13 ans. Ces jeunes évolueront désormais dans l’une des deux sous-catégories distinctes : la première avec des matches à 7 contre 7 (D7), la seconde avec des matches à 9 contre 9 (D9). Les enfants passeront donc une année supplémentaire à ce niveau. Ils devront ainsi attendre plus longtemps avant de disputer des matches à 11 contre 11, puisque cette saison en plus n’est pas rattrapée par la suite en juniors C, B ou A. Pour Daniel de Martini, directeur technique de l’ANF, cette réforme permet surtout d’accompagner plus progressivement les jeunes dans leur développement et dans leur passage vers le football à 11. « La lignée est juste. On joue d’abord à 3x3, 6x6, 7x7, 9x9 puis en football à onze », ajoute-t-il.

Daniel de Martini : « Morphologiquement, les terrains étaient parfois trop grands. »

Ecouter le son

Fini les champions

En plus des modifications quant au nombre de joueurs sur le terrain, il n’y aura plus de classement ni de championnat à proprement parler en juniors D, comme c’était déjà le cas pour les « E ». Selon Daniel de Martini, ce choix a été fait par l’Association suisse de football pour que tous les enfants puissent jouer. L’objectif est d’éviter que certains entraîneurs ne convoquent pas tous leurs joueurs ou privilégient les meilleurs parce qu’il faut gagner chaque match pour remporter un titre.

« Le but est qu’il y ait un tournus et que tout le monde joue. »

Ecouter le son

De la mixité, mais aussi du football exclusivement féminin

Chez les enfants, toutes les catégories restent mixtes, mais l’ANF a tenu à développer en parallèle des championnats spécifiquement féminins. Trois nouvelles catégories voient ainsi le jour : les FF12, FF15 et FF19, afin d’offrir davantage de possibilités aux filles. Pour Daniel de Martini, cette réforme est indispensable :« On doit avoir une offre qui est pour les filles parce qu’elles ont peut-être envie d’être ensemble. » « Pour les filles qui ont envie d’être avec les garçons et qui ont envie d’y rester : qu’elles y restent. C’est important », concède le directeur technique de l’ANF.

« Cette offre exclusivement féminine existe dans les autres sports. »

Ecouter le son

La reprise du football des enfants et des juniors se fera ce week-end.
/yca


Actualisé le

 

