Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Le FC Bosna Neuchâtel envisage de disputer sa rencontre de Coupe de Suisse soit à La Chaux-de-Fonds ...
Bosna pense déménager pour recevoir Lucerne

Le FC Bosna Neuchâtel envisage de disputer sa rencontre de Coupe de Suisse soit à La Chaux-de-Fonds soit à Neuchâtel. Selon ses dirigeants, il est trop compliqué d'organiser ce match aux Geneveys-sur-Coffrane.

Recevoir Lucerne : un cadeau pour les joueurs de Bosna. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff). Recevoir Lucerne : un cadeau pour les joueurs de Bosna. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff).

Le FC Bosna Neuchâtel a gagné le gros lot, mais faut-il encore pouvoir bien emballer le cadeau : le pensionnaire de 2e ligue interrégionale de football en découdra donc avec le FC Lucerne en 16es de finale de la Coupe de Suisse de football. Cette rencontre est programmée le week-end des 20 et 21 septembre. Les dirigeants du FC Bosna n’envisagent pas de disputer cette rencontre sur leur terrain du Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane.

Le président du club, Hasan Selimovic, estime que le cahier des charges pour recevoir une formation de Super League est trop lourd : « C’est compliqué surtout en matière de sécurité », plaide-t-il.  L’idée est de jouer cette rencontre soit au stade de La Maladière à Neuchâtel, soit au stade de La Charrière à La Chaux-de-Fonds. Des démarches ont déjà été entreprises dans ce sens. /mne


