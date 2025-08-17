Une première encourageante pour le FC Saint-Blaise en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs de Philippe Perret ont obtenu le nul 1-1 face à Guin. Il s’agissait de leur premier match de la saison.
Le prochain rendez-vous des Neuchâtelois est fixé au 23 août sur la pelouse du SV Lyss. /yca
Saint-Blaise tient tête pour sa première
Le néo-promu de 2e ligue interrégionale de football a tenu en échec le SC Guin 1-1 samedi lors ...
RTN
Une première encourageante pour le FC Saint-Blaise en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs de Philippe Perret ont obtenu le nul 1-1 face à Guin. Il s’agissait de leur premier match de la saison.