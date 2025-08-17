Saint-Blaise tient tête pour sa première

Le néo-promu de 2e ligue interrégionale de football a tenu en échec le SC Guin 1-1 samedi lors ...
Saint-Blaise tient tête pour sa première

Le néo-promu de 2e ligue interrégionale de football a tenu en échec le SC Guin 1-1 samedi lors de l’ouverture du championnat.

Le FC Saint-Blaise a fêté son ascension en 2e ligue interrégionale en juin dernier. Le FC Saint-Blaise a fêté son ascension en 2e ligue interrégionale en juin dernier.

Une première encourageante pour le FC Saint-Blaise en 2e ligue interrégionale de football. Les joueurs de Philippe Perret ont obtenu le nul 1-1 face à Guin. Il s’agissait de leur premier match de la saison.
Le prochain rendez-vous des Neuchâtelois est fixé au 23 août sur la pelouse du SV Lyss. /yca


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:43

Aucun suspense dans le remake de la finale

Aucun suspense dans le remake de la finale

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:31

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:29

Articles les plus lus

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:29

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Aucun suspense dans le remake de la finale

Aucun suspense dans le remake de la finale

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 22:31

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 08:59

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 20:43

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:29

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:55

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 08:59

Premier League: succès au finish pour les Reds

Premier League: succès au finish pour les Reds

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 23:03

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Premier League: Sunderland s'impose d'entrée

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 20:43

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Coupe de Suisse: 13-0 pour Saint-Gall à Walenstadt

Football    Actualisé le 16.08.2025 - 21:23

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Xamax passe à deux doigts de la correctionnelle

Football    Actualisé le 17.08.2025 - 08:59