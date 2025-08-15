Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Le club des Fourches commence le championnat ce samedi avec la réception du FC Guin. Le néo-promu de 2e ligue interrégionale de football se présente avec un effectif renouvelé et un nouveau coach. Philippe Perret est très enthousiaste à l’idée de retrouver le terrain de ses débuts, malgré une préparation en demi-teinte cet été.
L’heure de la reprise a sonné pour les footballeurs de 2e ligue interrégionale. Le championnat reprend ce samedi. Deux clubs neuchâtelois sont en lice dans cette catégorie : le FC Bosna Neuchâtel, qui joue en Coupe de Suisse contre Breitenbach ce samedi (18h), et le FC Saint-Blaise. Néo-promus, les footballeurs des Fourches reçoivent Guin à 17h30. Rejoindre la 2e ligue interrégionale est déjà un grand changement pour le club, mais en plus de cela, la première équipe a un nouvel entraîneur en la personne de Philippe Perret. L’ancien joueur professionnel sera accompagné par son acolyte Robert Lüthi sur le banc de Saint-Blaise. Avant la reprise, Philippe Perret est un peu partagé entre l’excitation de retrouver le terrain de ses débuts, et les quelques soucis rencontrés lors de la préparation estivale. « On a repris début juillet et à quelques jours de la reprise, on n’a encore jamais pu travailler avec un groupe au complet », déplore-t-il.
Philippe Perret : « Au niveau des automatismes, de la complicité, c’est plus facile si tout le monde est là. »
De nombreux changements dans l’effectif
Qui dit promotion, dit aussi effectif remanié. À l’heure actuelle, le FC Saint-Blaise comptabilise neuf arrivées pour dix départs. Parmi les joueurs qui ont quitté le club, Philippe Perret déplore le départ - « il y a très peu de temps » - du milieu de terrain Jonathan Farga. Si un remplaçant ne lui a pas encore été trouvé, le contingent est quand même « équilibré », selon le coach. « Je suis content du recrutement qu’on a fait, parce que l’idée c’était vraiment de rester régional », souligne Philippe Perret. Un recrutement que l’habitant de Saint-Blaise a voulu faire en 2e ligue interrégionale et en 1re Ligue, pour bénéficier de joueurs qui ont l’expérience du niveau. Le staff est encore à la recherche d’un deuxième gardien, ce rôle étant provisoirement occupé par celui des Juniors A.
« C’est une ligue compliquée, truffée de bons joueurs. »
Un retour aux Fourches pour Philippe Perret
Depuis 2022, Philippe Perret entraînait le FC Coffrane avec Robert Lüthi, jusqu’en mars de cette année. Habitant le village de St-Blaise, il est très enjoué à l’idée de coacher les néo-promus, mais aussi de retrouver le terrain de ses débuts de carrière avec Xamax. « Je me vois encore arriver dans ce vestiaire en tant que joueur à l’époque », se souvient le Sagnard.
« C’est un joli clin d’œil, je suis tout excité ! »
Même si Philippe Perret estime que « la boucle est bouclée », il ne perd pas le nord : « il faudra des résultats ! ». /lgn