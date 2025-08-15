Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

L’heure de la reprise a sonné pour les footballeurs de 2e ligue interrégionale. Le championnat reprend ce samedi. Deux clubs neuchâtelois sont en lice dans cette catégorie : le FC Bosna Neuchâtel, qui joue en Coupe de Suisse contre Breitenbach ce samedi (18h), et le FC Saint-Blaise. Néo-promus, les footballeurs des Fourches reçoivent Guin à 17h30. Rejoindre la 2e ligue interrégionale est déjà un grand changement pour le club, mais en plus de cela, la première équipe a un nouvel entraîneur en la personne de Philippe Perret. L’ancien joueur professionnel sera accompagné par son acolyte Robert Lüthi sur le banc de Saint-Blaise. Avant la reprise, Philippe Perret est un peu partagé entre l’excitation de retrouver le terrain de ses débuts, et les quelques soucis rencontrés lors de la préparation estivale. « On a repris début juillet et à quelques jours de la reprise, on n’a encore jamais pu travailler avec un groupe au complet », déplore-t-il.