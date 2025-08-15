Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Le club des Fourches commence le championnat ce samedi avec la réception du FC Guin. Le néo-promu ...
Saint-Blaise part à la découverte de la 2e ligue inter

Le club des Fourches commence le championnat ce samedi avec la réception du FC Guin. Le néo-promu de 2e ligue interrégionale de football se présente avec un effectif renouvelé et un nouveau coach. Philippe Perret est très enthousiaste à l’idée de retrouver le terrain de ses débuts, malgré une préparation en demi-teinte cet été.

Philippe Perret revient aux Fourches, mais cette fois sur le banc en tant qu'entraîneur. Philippe Perret revient aux Fourches, mais cette fois sur le banc en tant qu'entraîneur.

L’heure de la reprise a sonné pour les footballeurs de 2e ligue interrégionale. Le championnat reprend ce samedi. Deux clubs neuchâtelois sont en lice dans cette catégorie : le FC Bosna Neuchâtel, qui joue en Coupe de Suisse contre Breitenbach ce samedi (18h), et le FC Saint-Blaise. Néo-promus, les footballeurs des Fourches reçoivent Guin à 17h30. Rejoindre la 2e ligue interrégionale est déjà un grand changement pour le club, mais en plus de cela, la première équipe a un nouvel entraîneur en la personne de Philippe Perret. L’ancien joueur professionnel sera accompagné par son acolyte Robert Lüthi sur le banc de Saint-Blaise. Avant la reprise, Philippe Perret est un peu partagé entre l’excitation de retrouver le terrain de ses débuts, et les quelques soucis rencontrés lors de la préparation estivale. « On a repris début juillet et à quelques jours de la reprise, on n’a encore jamais pu travailler avec un groupe au complet », déplore-t-il.

Philippe Perret : « Au niveau des automatismes, de la complicité, c’est plus facile si tout le monde est là. »

Ecouter le son

De nombreux changements dans l’effectif

Qui dit promotion, dit aussi effectif remanié. À l’heure actuelle, le FC Saint-Blaise comptabilise neuf arrivées pour dix départs. Parmi les joueurs qui ont quitté le club, Philippe Perret déplore le départ - « il y a très peu de temps » - du milieu de terrain Jonathan Farga. Si un remplaçant ne lui a pas encore été trouvé, le contingent est quand même « équilibré », selon le coach. « Je suis content du recrutement qu’on a fait, parce que l’idée c’était vraiment de rester régional », souligne Philippe Perret. Un recrutement que l’habitant de Saint-Blaise a voulu faire en 2e ligue interrégionale et en 1re Ligue, pour bénéficier de joueurs qui ont l’expérience du niveau. Le staff est encore à la recherche d’un deuxième gardien, ce rôle étant provisoirement occupé par celui des Juniors A.

« C’est une ligue compliquée, truffée de bons joueurs. »

Ecouter le son

Un retour aux Fourches pour Philippe Perret

Depuis 2022, Philippe Perret entraînait le FC Coffrane avec Robert Lüthi, jusqu’en mars de cette année. Habitant le village de St-Blaise, il est très enjoué à l’idée de coacher les néo-promus, mais aussi de retrouver le terrain de ses débuts de carrière avec Xamax. « Je me vois encore arriver dans ce vestiaire en tant que joueur à l’époque », se souvient le Sagnard.

« C’est un joli clin d’œil, je suis tout excité ! »

Ecouter le son

Même si Philippe Perret estime que « la boucle est bouclée », il ne perd pas le nord : « il faudra des résultats ! ». /lgn


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Zachary Athekame quitte Young Boys pour le Milan AC

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 09:37

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 22:59

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 19:35

Articles les plus lus

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Super League: Thoune obtient le prêt de Kastriot Imeri

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 19:35

Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Conference League: Lausanne-Sport qualifié pour les play-off

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 21:51

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Europa League: Servette sorti en qualifications par Utrecht

Football    Actualisé le 14.08.2025 - 22:59

Revanche de la finale dès le 1er tour

Revanche de la finale dès le 1er tour

Football    Actualisé le 15.08.2025 - 04:03