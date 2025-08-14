Ces mômes ont eu la chance de jouer contre la « première » de Neuchâtel Xamax

D’habitude, la plupart d’entre eux jouent au ballon avec leurs parents ou leurs frères et sœurs dans le jardin. Mais cette semaine, 80 enfants âgés de 5 à 13 ans participent à un camp d’entraînement de football ouvert à tous à Neuchâtel. L’événement est organisé six fois par an par la Xamax Academy, la structure de formation du club « rouge et noir ». Depuis cette année, ces rendez-vous destinés à « la base » font l’objet d’une détection des talents. « Les meilleurs pourront faire un test dans l’académie. C’est cool pour nous et surtout pour eux », explique Christophe Moran, responsable du camp. « Deux jeunes ont rejoint l’académie après avoir suivi le camp en avril et réussi les tests. Quelques-uns, trop jeunes, ont été inscrits sur nos listes », ajoute-t-il.