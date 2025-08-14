Ces mômes ont eu la chance de jouer contre la « première » de Neuchâtel Xamax

L’un des six camps d’entraînements annuels de la Xamax Academy réservés aux jeunes footballeurs ...
L’un des six camps d’entraînements annuels de la Xamax Academy réservés aux jeunes footballeurs débutants a lieu cette semaine à Neuchâtel sous un soleil de plomb. Notre reportage.

Les jeunes participants au camp découverte de la Xamax Academy ont pu assister à la fin de l'entraînement de la première équipe de Neuchâtel Xamax avant d'échanger des ballons durant cinq minutes avec les joueurs de Challenge League. Les jeunes participants au camp découverte de la Xamax Academy ont pu assister à la fin de l'entraînement de la première équipe de Neuchâtel Xamax avant d'échanger des ballons durant cinq minutes avec les joueurs de Challenge League.

D’habitude, la plupart d’entre eux jouent au ballon avec leurs parents ou leurs frères et sœurs dans le jardin. Mais cette semaine, 80 enfants âgés de 5 à 13 ans participent à un camp d’entraînement de football ouvert à tous à Neuchâtel. L’événement est organisé six fois par an par la Xamax Academy, la structure de formation du club « rouge et noir ». Depuis cette année, ces rendez-vous destinés à « la base » font l’objet d’une détection des talents. « Les meilleurs pourront faire un test dans l’académie. C’est cool pour nous et surtout pour eux », explique Christophe Moran, responsable du camp. « Deux jeunes ont rejoint l’académie après avoir suivi le camp en avril et réussi les tests. Quelques-uns, trop jeunes, ont été inscrits sur nos listes », ajoute-t-il.  

Christophe Moran : « C'est une opportunité de détection depuis cette année. »

Les participants à ces entraînements ont beaucoup transpiré sous la canicule, cette semaine. « On allège les après-midis (là où il fait le plus lourd), on essaie de faire beaucoup de jeux pour les plus petits, on organise des pauses boisson toutes les 10 à 15 minutes », détaille Christophe Moran.

Notre reportage 

Ce jeudi, ces footballeurs en herbe ont même pu faire un petit match de cinq minutes à la Maladière contre les joueurs de la première équipe qui venaient de terminer leur entraînement. Et parmi tous ces jeunes, trois filles seulement. Elles sont chambrées (un peu) et chouchoutées (beaucoup) par les garçons. Leur présence « casse un peu les a priori », se réjouit le responsable du camp. /vco

La parole aux footballeuses

