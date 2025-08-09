Neuchâtel Xamax ne confirme pas à Aarau

Les Xamaxiens ont été battus par Aarau 2-0 samedi en Challenge League de football
Neuchâtel Xamax ne confirme pas à Aarau

Les Xamaxiens ont été battus par Aarau 2-0 samedi en Challenge League de football

Anthony Braizat (Photo : Bertrand Pfaff) Anthony Braizat (Photo : Bertrand Pfaff)

Neuchâtel Xamax subit une défaite dans le championnat de Challenge League. Les « rouge et noir » ont été dominés par Aarau 2-0 samedi sur la pelouse alémanique. Il s’agit de la première défaite des footballeurs neuchâtelois cette saison.

Développement suit.


 

