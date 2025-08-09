Départ raté pour les clubs neuchâtelois de 1re Ligue

Faux départ samedi en Valais pour le FC La Chaux-de-Fonds en 1re ligue de football. Sous une chaleur que l’on peut imaginer très lourde, la troupe d’Antonio Baldi s’est inclinée contre le FC Martigny 3-1, à l’occasion de la première journée de l’exercice 2025 – 2026. Elle était déjà menée 2-0 à la pause. Nathan Lumingo a sauvé l’honneur pour les « jaune et bleu », à l’heure de jeu.

Au Val-de-Ruz, le FC Coffrane a connu le même sort que le FC La Chaux-de-Fonds. Devant son public, l’équipe de Christophe Droz a également perdu, contre le FC Monthey, sur ce score de 3-1. Et pourtant, tout avait pourtant bien commencé pour les Vaudruziens. Après neuf minutes de jeu seulement,

Dany Cattin a profité d’un dégagement manqué du portier adverse, pour se jouer de celui-ci et glisser le ballon au fond. Mais, Kevin Derivaz par deux fois (39e et 55e) et Thierry Datta (84e) ont fait basculer le score dans le sens inverse. /mne