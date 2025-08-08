Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane

Objectif maintien pour le FC Coffrane. Le club de football vaudruzien entame sa saison de 1re Ligue samedi à 17h sur la pelouse de Monthey. Pour se préparer au mieux à cette échéance, le duo d’entraîneurs Christophe Droz – Aziz Kebbal a poussé ses joueurs à travailler dur cet été, notamment sur le plan physique. « Sur le plan athlétique, il y avait un gros déficit. Plus de 60 à 65 % des buts étaient encaissés dans les 20 dernières minutes », explique Christophe Droz.