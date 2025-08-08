Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane

Les Vaudruziens débutent leur saison de 1re Ligue de football samedi à 17h à Monthey. Durant la préparation estivale, le duo d’entraîneurs Christophe Droz / Aziz Kebbal a réalisé un gros travail pour combler les lacunes physiques de ses joueurs et développer la jouerie.
Objectif maintien pour le FC Coffrane. Le club de football vaudruzien entame sa saison de 1re Ligue samedi à 17h sur la pelouse de Monthey. Pour se préparer au mieux à cette échéance, le duo d’entraîneurs Christophe Droz – Aziz Kebbal a poussé ses joueurs à travailler dur cet été, notamment sur le plan physique. « Sur le plan athlétique, il y avait un gros déficit. Plus de 60 à 65 % des buts étaient encaissés dans les 20 dernières minutes », explique Christophe Droz.
Christophe Droz : « Parfois, il faut aussi faire des constats froids et rationnels. »
Bien que l’effectif ne soit toujours pas au complet, certains joueurs étant encore en vacances, la doublette estime avoir bien progressé : « Le groupe est homogène. On est dans la continuité de la saison passée. »
Aziz Kebbal : « L’objectif est de viser un maintien assez rapide. »
Arrivé cet été, le coach Christophe Droz découvre « un club familial » et une bonne ambiance dans l’équipe. Un état d’esprit auquel il n’est pas habitué, mais qui pourrait jouer un rôle cette saison.
Christophe Droz : « On a des joueurs qui partent en vacances ensemble, ce n’est pas anodin. »
Collaborer pour mieux réussir La nouvelle paire d’entraîneurs du FC Coffrane veut que chacun apporte ce qu’il a de meilleur pour mener l’équipe vers un maintien rapide. Chacun possède ses propres qualités. Aziz Kebbal admire notamment la capacité de Christophe Droz à communiquer : « Il est très bon dans la médiation et il arrive aussi à garder un certain calme quand il le faut », explique l’ancien joueur de Champ Vaudruzien.
Aziz Kebbal : « J’ai tendance à être parfois un peu volcanique, mais c’est un petit peu mon côté sudiste je pense. »
De son côté, Christophe Droz ne tarit pas d’éloges envers son co-entraîneur : « Aziz a été un joueur reconnu dans la région pour ses qualités. Quand il s’agit de parler de technique et de tactique, on sent qu’il y a une vraie plus-value. »
Christophe Droz : « L’idée, c’est d’additionner nos forces. »
Le FC Coffrane lancera donc sa saison de 1re Ligue samedi à 17h00 à Monthey. /yca