Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane

Les Vaudruziens débutent leur saison de 1re Ligue de football samedi à 17h à Monthey. Durant ...
Une nouvelle saison pleine d’espoirs pour le FC Coffrane

Les Vaudruziens débutent leur saison de 1re Ligue de football samedi à 17h à Monthey. Durant la préparation estivale, le duo d’entraîneurs Christophe Droz / Aziz Kebbal a réalisé un gros travail pour combler les lacunes physiques de ses joueurs et développer la jouerie.

En 2025, Aziz Kebbal a troqué les crampons pour un costume de co-entraîneur au côtés de Christophe Droz. (Photo archives : Bertrand Pfaff) En 2025, Aziz Kebbal a troqué les crampons pour un costume de co-entraîneur au côtés de Christophe Droz. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

Objectif maintien pour le FC Coffrane. Le club de football vaudruzien entame sa saison de 1re Ligue samedi à 17h sur la pelouse de Monthey. Pour se préparer au mieux à cette échéance, le duo d’entraîneurs Christophe Droz – Aziz Kebbal a poussé ses joueurs à travailler dur cet été, notamment sur le plan physique. « Sur le plan athlétique, il y avait un gros déficit. Plus de 60 à 65 % des buts étaient encaissés dans les 20 dernières minutes », explique Christophe Droz.

Christophe Droz : « Parfois, il faut aussi faire des constats froids et rationnels. »

Ecouter le son

Paragraphe

Bien que l’effectif ne soit toujours pas au complet, certains joueurs étant encore en vacances, la doublette estime avoir bien progressé : « Le groupe est homogène. On est dans la continuité de la saison passée. »

Aziz Kebbal : « L’objectif est de viser un maintien assez rapide. »

Ecouter le son

Arrivé cet été, le coach Christophe Droz découvre « un club familial » et une bonne ambiance dans l’équipe. Un état d’esprit auquel il n’est pas habitué, mais qui pourrait jouer un rôle cette saison. 

Christophe Droz : « On a des joueurs qui partent en vacances ensemble, ce n’est pas anodin. »

Ecouter le son

Collaborer pour mieux réussir La nouvelle paire d’entraîneurs du FC Coffrane veut que chacun apporte ce qu’il a de meilleur pour mener l’équipe vers un maintien rapide. Chacun possède ses propres qualités. Aziz Kebbal admire notamment la capacité de Christophe Droz à communiquer : « Il est très bon dans la médiation et il arrive aussi à garder un certain calme quand il le faut », explique l’ancien joueur de Champ Vaudruzien.

Aziz Kebbal : « J’ai tendance à être parfois un peu volcanique, mais c’est un petit peu mon côté sudiste je pense. »

Ecouter le son

De son côté, Christophe Droz ne tarit pas d’éloges envers son co-entraîneur : « Aziz a été un joueur reconnu dans la région pour ses qualités. Quand il s’agit de parler de technique et de tactique, on sent qu’il y a une vraie plus-value. »

Christophe Droz : « L’idée, c’est d’additionner nos forces. »

Ecouter le son

Le FC Coffrane lancera donc sa saison de 1re Ligue samedi à 17h00 à Monthey. /yca


 

Actualités suivantes

FC Sion: Anthony Racioppi veut enfin trouver la stabilité

FC Sion: Anthony Racioppi veut enfin trouver la stabilité

Football    Actualisé le 08.08.2025 - 04:03

Une quatrième défaite de rang pour les Grenat

Une quatrième défaite de rang pour les Grenat

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 22:27

Lausanne en bonne position

Lausanne en bonne position

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 22:27

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 20:41

Articles les plus lus

Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 13:00

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 20:41

Une quatrième défaite de rang pour les Grenat

Une quatrième défaite de rang pour les Grenat

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 22:27

Lausanne en bonne position

Lausanne en bonne position

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 22:27

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 12:35

Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 13:00

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Neuf joueurs du PSG dont Dembélé dans la liste des 30 nommés

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 20:41

Lausanne en bonne position

Lausanne en bonne position

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 22:27

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

La chute libre inarrêtable du FC Lugano

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 04:33

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête

Classement FIFA dames: la Suisse 24e, l'Espagne en tête

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 11:15

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Super League: trois matches de suspension pour Edimilson Fernandes

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 12:35

Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Football    Actualisé le 07.08.2025 - 13:00