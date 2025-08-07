Le FCC ne veut pas revivre une saison comme la dernière

Le FC La Chaux-de-Fonds se sent prêt. Le club de la Métropole horlogère entame sa saison de 1re Ligue samedi à Martigny. Cette année, « l’objectif numéro un » pour le duo d’entraîneurs Daniele Marzo / Antonio Baldi est clair : ne pas revivre une saison aussi difficile que la précédente. « Le but, c’est d’éviter de revivre ça, parce que tu es sous pression en permanence. Le fait de repartir à zéro avec la nouvelle saison, on va pouvoir travailler un peu plus tranquillement », explique Antonio Baldi.
Antonio Baldi : « On se sent prêt à débuter ce championnat. »
Un effectif jeune
Durant l’intersaison, le FCC a annoncé l’arrivée de sept nouvelles recrues. Cinq d’entre elles ont moins de 20 ans. Un vent de jeunesse souffle donc sur La Charrière, mais cela ne préoccupe pas Antonio Baldi. « On a voulu les entourer de certains joueurs d’expérience », souligne-t-il. Le coach des « jaune et bleu » insiste sur la positivité du groupe, mais aussi sur son implication : « Travailler avec ces jeunes, c’est très bien, parce qu’ils sont malléables, et quand on a certaines idées, ils les assimilent très facilement. » Après quelques semaines d’entraînement et plusieurs matches amicaux, Antonio Baldi ne sait pas encore précisément où se situe son équipe. « Ce sont les résultats qui vont parler », dit-il. Un défenseur devrait encoredébarquer du côté de La Charrière, selon Antonio Baldi.
Antonio Baldi : « Quand ça va compter, c’est là qu’on va voir ce que les petits jeunes ont dans le ventre. »
La Chaux-de-Fonds entamera sa saison samedi à 16h sur la pelouse du néo-promu Martigny. Le coach chaux-de-fonnier se méfie de cette formation : « Ils sont toujours dans l’euphorie de la saison passée. » /yca
Les nouvelles recrues du FC La Chaux-de-Fonds
-
Lorik Berisha, 19 ans, défenseur, en provenance de la Xamax Academy M19
-
Tiago Holzer, 18 ans, milieu, Xamax Academy M19
-
Joona Moser, 19 ans, attaquant, Xamax Academy M19
-
Evan Alvarez, 19 ans, attaquant, Xamax Academy M19
-
Nathan Lumingo, 23 ans, attaquant/milieu, en provenance de la Régionale 1 française
-
Amara Cissé, 27 ans, défenseur, ex-joueur du FC Wohlen
-
Yacine Oukadir, 18 ans, attaquant, en provenance de l’Étoile Carouge FC