Paschal Onyekachi n’est plus « rouge et noir ». Neuchâtel Xamax annonce dans un communiqué publié ce mardi avoir résilié d’un commun accord le contrat du joueur. Arrivé à la Maladière à l’été 2024, le footballeur nigérian de 25 ans a disputé 20 matches avec le club de Challenge League. L’attaquant a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives au cours du dernier exercice. /comm-jpp