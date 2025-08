Nouveau défi africain pour Raoul Savoy

Raoul Savoy poursuit son aventure sur le continent africain. Moins d’un an après avoir quitté la sélection de Centrafrique, l’ancien coach de Neuchâtel Xamax a été nommé à la tête de l’équipe nationale du Tchad. Le technicien vaudois a reçu d’autres propositions, mais c’est ce projet qui l’a convaincu. « Il y a une grosse envie et un potentiel, tant du côté du gouvernement que de la fédération », explique-t-il. Le pays s’est doté d’un stade flambant neuf, et les ambitions sont claires.