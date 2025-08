Xamax doit être plus tranchant offensivement

Premier long déplacement pour Neuchâtel Xamax. Le club de football rouge et noir va affronter Bellinzone ce samedi à 18h pour la 2e journée du championnat de Challenge League. L’objectif est clair pour les joueurs d’Anthony Braizat : ramener les trois points du Tessin.

En ouverture de saison vendredi dernier, les Xamaxiens ont concédés le nul 1-1 contre Stade Nyonnais, malgré une première période à leur compte et de nombreuses occasions. Il a semblé manquer un élan offensif aux Neuchâtelois en seconde mi-temps. Et ils travaillent là-dessus à l’entraînement, explique Fabio Saiz. « Quand on fait des exercices de finition, des transitions, des attaques placées, vraiment être en mode match », développe le milieu de terrain, qui estime que « ça va venir au fur et à mesure ». Il n’y a eu qu’un match, mais comment faire pour éviter de retomber dans la même dynamique que la saison dernière ? « Ça doit nous servir d’exemple », répond le Xamaxien de 24 ans.