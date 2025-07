La parenthèse enchantée de l’Euro féminin en Suisse s’est terminée

Le football féminin a rayonné en Suisse. L’Euro féminin qui se tenait depuis le 2 juillet dans notre pays s’est terminé dimanche soir à Bâle. L’Angleterre a conservé son titre européen après avoir battu l’Espagne aux tirs au but en finale.

La compétition a connu un engouement historique dans les huit stades helvétiques. Elle a placé la barre très haute avec des records d’affluence. 29 des 31 matches de cet Euro féminin se sont joués à guichet fermé. La manifestation a ainsi réuni 657’291 personnes. La moyenne a dépassé les 20’000 spectateurs pour la première fois. Ces chiffres montrent le développement d’un engouement autour du football féminin, selon l’arbitre internationale Emilie Aubry : « On ne savait pas si cet événement allait avoir du succès en Suisse mais tout le monde s’est pris au jeu et les spectateurs ont découvert le football féminin en Suisse ».

Un bon niveau de jeu

Si la compétition a battu de nombreux records d’affluence, les filets suisses ont aussi tremblé de nombreuses fois. Avec 106 réalisations, le plus grand nombre de buts inscrits dans une phase finale a été atteint. Le niveau de jeu a ainsi été à la hauteur de l’événement pour Emilie Aubry : « Je pense que ça s’est beaucoup développé et c’était très plaisant à voir ». L’équipe de Suisse a également brillé durant « son » Euro. Elle a atteint les quarts de finale avant d’être éliminée par l’Espagne. « On peut être fière de cette formation. Elle a montré de belles performances pour l’avenir », explique l’arbitre internationale.