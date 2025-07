Melissa Tarantino : « Les Espagnoles ont le vent en poupe »

Melissa Tarantino admet avoir été particulièrement impressionnée par la gardienne de l’équipe d’Allemagne, Ann-Katrin Berger, et par les Suissesses : « elles ont été exemplaires et passionnées ». De quoi donner envie aux filles et femmes de se lancer dans le football. L’engouement pour cet Euro semble à la hauteur du développement du football au féminin en Europe et en Suisse. Cela se ressent aussi au sein du FC Espagnol Neuchâtel. Melissa Tarantino est fière de voir l’intérêt grandissant des femmes pour ce sport dans son club. « C’est cet engouement qui nous a poussé à agir concrètement », relève la présidente. « On lance dès cet été un mouvement féminin Team Neuchâtel avec déjà une première équipe en juniors FF21 inscrite en championnat », poursuit-elle. « On a aussi la volonté de créer une équipe plus jeune avec des FF17. »