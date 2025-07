Steven Lang : « En Super League, on a besoin d’YB et de Bâle qui se tirent la bourre »

Forcément, le FC Bâle ressort comme le gros favori cette saison, lui qui a remporté le championnat et la Coupe de Suisse l’an dernier. Toutefois, le club rhénan a procédé à un changement d’entraineur. Ludovic Magnin succède à Fabio Celestini. Selon Steven Lang, c’est l’homme de la situation. « Il a fait du bon travail à Lausanne sur plusieurs années avec un jeu attractif et un pressing haut. Je pense que c’est ce que les supporters bâlois recherchent aussi : un jeu qui est fait de dynamisme et d’agressivité. Il a une certaine pression tout de même d’arriver derrière un entraineur qui a tout raflé, mais c’est à lui d’amener des résultats et de remporter à nouveau un titre cette saison », explique-t-il. Pour cela il faudra mettre les bouchées doubles, car en face, il faudra aussi compter sur une formation bernoise en mode rachat. L’an dernier YB a complètement raté son début de championnat et est rapidement sorti de la course au titre. « Cela va être difficile de faire pire, car la saison passée était très décevante de la part d’YB. Toutefois, j’ai une grande confiance en Giorgio Contini que je connais bien. C’est un très bon coach. Là, il a enfin eu une préparation complète et il a pu faire les transferts qu’il voulait. Je m’attends à un YB très fort cette saison », ajoute Steven Lang. Sur le papier, la saison s’annonce donc captivante, à voir ce qu’il se passe à présent sur le terrain. /lge