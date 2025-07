L’Euro 2025 : « un tournant pour le football féminin »

L’Euro de football féminin est dans sa dernière ligne droite. La première demi-finale a vu l’Angleterre, tenante du titre, s'imposer face à l’Italie 2-1 après prolongations mardi soir au Stade de Genève. La seconde verra s‘affronter l’Allemagne et l’Espagne, championne du Monde en titre, mercredi au Letzigrund de Zurich. L’ancienne arbitre internationale Nicole Petignat s’attend à une bataille mentale dans ce match. La Jurassienne souligne que l’assistance vidéo pourrait également jouer un grand rôle, bien qu’elle n’apprécie pas totalement cet outil et plus particulièrement son usage sur les terrains. « Je pensais que c’était un soutien, mais franchement ça met l’arbitre dans le doute, plutôt que de le rassurer. Je pense que la VAR cherche la petite bête. Pour moi, on dénature l’esprit du jeu et les émotions immédiates », analyse Nicole Petignat.