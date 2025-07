Euro 25 : un match pour l’Histoire

Un héritage à pérenniser

Poursuivre les efforts pour promouvoir le football auprès des filles dans le pays, c’est le rôle de l’Association suisse de football (ASF) et des sections cantonales. Actuellement en Suisse, on compte environ 40’000 footballeuses. On rappelle qu’en 1970, lorsque le premier championnat féminin a été organisé en Suisse, il n’y avait que 270 pratiquantes sur tout le territoire… un sacré développement, mais l’ASF ne veut pas s’arrêter là et compte bien s’appuyer sur l’organisation de l’Euro à domicile pour attirer de plus en plus de filles et de femmes. L’objectif annoncé est de doubler le nombre de licenciées d’ici 2027 ! Qu’en est-il dans le canton ? On est allé prendre la température auprès de la Commission du football féminin à l’Association neuchâteloise de football (ANF). Son responsable Jean-Pierre Marcon se dit enchanté de la bonne ambiance qui règne dans les stades de Suisse pour cet Euro, même si l’engouement sur sol cantonal est difficile à mesurer.