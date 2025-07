Un jeune ailier en prêt à Xamax

Neuchâtel Xamax étoffe son contingent. Le club « rouge et noir » annonce l’arrivée sous la forme d’un prêt d’une saison de Noah Streit. Cet ailier gauche de 19 ans, d’origine biennoise, a rejoint à 12 ans le centre de formation du FC Bâle. Depuis 2023, il évolue au sein de l’équipe des moins 21 ans en Promotion League, la troisième division du football suisse. Lors du dernier exercice, Noah Streit a joué 32 matches totalisant six buts et deux assists, précise le club dans son communiqué publié mercredi après-midi. Il est encore noté qu’il a évolué à trois reprises en Youth League avec deux goals à la clé. Il a également été sélectionné avec les équipes de Suisse juniors des moins de 18 ans (cinq apparitions) et des moins de 19 ans (cinq apparitions).

« Je suis ravi de franchir ce pas dans ma carrière. Ce sera ma première saison en Challenge League, je me réjouis de relever ce défi et j’espère pouvoir apporter ma contribution à l'équipe », peut-on lire dans le communiqué. /comm-jpp