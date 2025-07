L’Euro féminin est lancé en Suisse et avec Audax

C’est le Jour-J : l’Euro commence ce mercredi, avec un premier match à 18h, puis à 21h à Bâle la rencontre entre la Suisse et la Norvège. L’Euro en Suisse, c’est 16 équipes nationales et 26 jours de compétition. 31 matches seront disputés dans huit villes du pays : Bâle, Berne, Genève, Zurich, St-Gall, Lucerne, Thoune et Sion. La finale se jouera le 27 juillet au Parc St-Jacques de Bâle.

Notre équipe de Suisse a son camp de base à Thoune et elle jouera, dans son groupe A, trois rencontres : ce mercredi à Bâle contre la Norvège, puis dimanche à Berne contre l’Islande et finalement jeudi 10 juillet à Genève contre la Finlande. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

À quelques heures de fouler le terrain du Parc Saint-Jacques, les Suissesses se disent « prêtes », explique Émilie Muhmenthaler, envoyée spéciale pour suivre la Nati lors de cet Euro. « On sent que l’enthousiasme est revenu au sein de cette équipe de Suisse » après sa victoire la semaine dernière en amical contre la Tchéquie, estime la journaliste.