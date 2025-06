Le Danemark a pris ses quartiers au stade des Buchilles

Le Danemark a foulé pour la première fois la pelouse des Buchilles à Boudry ce lundi. La sélection scandinave de football y prépare l’Euro 2025 qui démarre mercredi en Suisse. Un premier entraînement ouvert au public et aux médias. Deux représentants du Conseil communal étaient également présents et se sont brièvement adressés aux joueuses en leur souhaitant une bienvenue et pleine réussite pour ces joutes européennes qui les verra défier en phase de groupe la Suède, l’Allemagne et la Pologne.

La venue de l’équipe danoise sur sol boudrysan est un honneur pour le conseiller communal en charge des sports, Emile Dubois : « C’est une grande fierté d’accueillir une équipe de cet Euro. Cela montre aussi la qualité de nos installations. Mais c’est surtout une grande fierté pour notre club. Et puis, il faut rendre hommage à nos équipes communales qui ont fait un travail monstrueux sur le terrain pour répondre aux standards de qualité attendus par l’équipe du Danemark. »