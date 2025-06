Bosna Neuchâtel jouera la Coupe de Suisse

Aux Geneveys-sur-Coffrane, devant son public, le FC Bosna a parfaitement maîtrisé les débats. Après avoir pris l’avantage dès la 6e minute de jeu par l’inévitable Muhidin Becirovic, Bosna aurait pu fortement saler l’addition s’il s’était montré plus adroit devant le but adverse. « Sur les 12 occasions qu’on a, on doit en mettre la moitié. Mais l’essentiel était d’assurer la qualification », analyse Erik Diaz. Reste qu’avec ce succès, le club vaudruzien rejoint Neuchâtel Xamax et le FC Communal Sport Le Locle au rang des équipes qualifiées pour la prochaine Coupe nationale.





Printemps de rêve

Et pourtant, le FC Bosna Neuchâtel revient de loin. Lors de la trêve hivernale, le club pointait à l’avant-dernière place du championnat. Six mois plus tard, les Vaudruziens ont terminé leur saison au cinquième rang du classement après une formidable remontée. « On a un bilan de 14 victoires, deux nuls et une défaite. Franchement, il faut le faire », souligne le coach. Pour expliquer ce renouveau, Erik Diaz met en avant l’arrivée de quelques bons joueurs, un changement de système de jeu et de mentalité.