Saint-Blaise sacré champion de 2e ligue

Une fin aux airs de soulagement pour Saint-Blaise. Le club de football du Littoral est devenu champion de 2e ligue neuchâteloise samedi. Les joueurs de Bastian Nicoud – qui vivait sa dernière sur le banc de Saint-Blaise – ont décroché le titre en s’imposant 5-3 dans le derby de Laténa face à Marin.

Avant la rencontre, rien n’était joué pour les protégés du président Benjamin Jaggi : Saint-Blaise devait s’imposer pour s’assurer clairement la première place de 2e ligue, son plus proche poursuivant, le FC Erguël, ne comptant que deux points de retard samedi à 18h00 précise.

Après 11 minutes, Marin a ouvert le score par Mahamat Rüst. Deux minutes plus tard, Miguel Santana a remis les deux équipes à égalité. À la mi-temps, le score était de 1-1 aux Fourches, tandis qu’Erguël menait 1-0 contre Bôle. À ce moment-là, les deux formations étaient à égalité de points au championnat. Mais en seconde période, Saint-Blaise a pris le large. Miguel Alba a marqué sur penalty à la 56e minute, puis Jonathan Fraga a enchaîné avec deux réussites aux 59e et 74e. Entre-temps, Ray Amadio avait ajouté le 4e but saint-blaisois à la 61e. Marin a réduit l’écart grâce à Sanissy Kone à la 65e, puis Marvin Kalamba a inscrit le troisième but marinois à la 77e. Malgré ces tentatives, les Saint-Blaisois ont tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain grenat, Evan Saiz, semblait réellement éprouvé par cette rencontre : « À la mi-temps, on arrive à 1-1, on souffre, il faisait chaud et finalement on a tourné dans la tête et on est allé cherché un peu plus loin et puis on est allé la chercher cette victoire », a-t-il déclaré.