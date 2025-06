Franck Surdez : « Je veux être un client pour Murat Yakin »

Des grands stades d’Europe à son salon. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la saison faite de haut et de bas de Franck Surdez. Le footballeur neuchâtelois de 23 ans évolue depuis un an et demi à La Gantoise en première division belge. Cette saison, il a disputé 23 matches pour deux buts et cinq passes décisives en Jupiler Pro League. De passage dans la région, l’ancien Xamaxien fait le bilan et évoque son avenir avec enthousiasme, sérénité et ambition.

Franck Surdez s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable et décisif avec La Gantoise. Des performances qui lui ont valu d’être de piquet avec la Nati l’automne dernier. Mais en janvier l’entraîneur Wouter Vrancken est remplacé par Danijel Milicevic. Et c’est là que la saison de l’ailier a basculé. Il est relégué sur le banc, puis n’est même plus convoqué et est contraint de voir son équipe derrière sa TV. L’arrivée du nouveau coach entraîne un changement de tactique et de dispositif dont il est victime. « C’était une phase assez difficile pour moi. Mais il n’y a pas de rancune », tient à souligner Franck Surdez. « C’est toujours comme cela dans le foot. Il y avait 36 joueurs au total dans l’effectif. L’entraîneur doit faire des choix, ramener des résultats. Dans un premier temps, ils étaient là, un peu moins ensuite. C’est à ce moment que j’espérais un peu de changement, mais il n’y en a pas eu. Je ne peux pas lui en vouloir. Le coach fait ses choix, il aligne les 11 joueurs qui vont le représenter. De mon côté, je ne peux que me donner à fond aux entraînements et lui prouver que je peux jouer. »