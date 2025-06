Le FC Communal Sport Le Locle remporte la Coupe neuchâteloise

Le FC Communal Sport Le Locle s’offre la Coupe neuchâteloise après un match intense face au FC Bôle. Les Loclois ont su faire la différence grâce à un but décisif en prolongations et s’imposent 4-3 et offrent ainsi au club un deuxième sacre en Coupe neuchâteloise. Cette victoire ouvre la porte à une participation à la Coupe de Suisse la saison prochaine. Développement suit./fph