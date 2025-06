Bôle convoite le trophée détenu par Le Communal

Cela reste un des points forts de trois jours de festivités autour du 125e anniversaire de l’Association neuchâteloise de football : la finale de la Coupe neuchâteloise se tient dimanche soir, à 20h15, au stade de La Maladière. Elle oppose le FC Le Communal Sport Le Locle au FC Bôle; les deux clubs militent en 2e ligue.

Selon ses archives, le FC Bôle n’a inscrit qu’à une seule reprise son nom au palmarès. C’était en 1978. Le FC Communal, lui, a enlevé le trophée la saison dernière alors qu’il évoluait encore en 3e ligue. Ce club de la Mère commune a été fondé en 2018. Il a rapidement gravi les échelons du football régional. Et cette saison, il ne portera plus l’étiquette de petit poucet de la finale. Mais il ne s’inscrit pas pour autant en favori, selon son entraîneur-président Bekim Fifaj : « On n’a une bonne équipe, mais il n’y a pas de favori. Dans un match comme celui-ci on peut faire des théories pendant des heures, mais c'est sur le terrain que cela se gagne. Les joueurs doivent se donner à fond. »