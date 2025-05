Finale de la Ligue des champions : « Paris semble inarrêtable »

Les deux clubs n’abordent pas cette finale de la même manière. Le PSG a déjà remporté le championnat et la Coupe de France cette saison. Tout l’inverse de l’Inter qui a vu le titre de champion lui échapper d’un souffle et qui s’est incliné en finale de Coupe. Mais pour Carlos Varela, la Ligue des champions peut tout changer. « Quand tu gagnes la Ligue des champions, personne ne parle du reste ». À l’inverse, « si Paris perd la finale, on ne leur dira même pas bravo pour le championnat et la Coupe ».