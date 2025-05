Le FC Colombier est « sur la bonne voie », selon son président

La saison prochaine, « Colom » visera le maintien. « Je pense qu’on pourra jouer les huit « premiers » avec l’équipe actuelle et selon les transferts qu’on fera, on sera peut-être plus ambitieux », estime Joaquim Passos. Certains trentenaires pourraient arrêter pour privilégier leur vie de famille mais à l’inverse, le club des Chézards est en contact avec plusieurs anciens juniors qui pourraient revenir. « On peut se targuer d’avoir une des plus belles installations du canton en termes de terrain et d’infrastructures », avance Joaquim Passos. /vco