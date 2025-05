Bosna Neuchâtel ne lève pas le pied

Le FC Bosna Neuchâtel est injouable en 2e ligue interrégionale de football. Il s’est encore imposé samedi. Les hommes d'Erik Diaz l'ont emporté 2-0, face au SC Dornach. Un but inscrit dès la 4e minute par Owe Ituku Bonyanga, puis une réussite de Michele Monteleone juste avant la mi-temps (42e), ont permis aux Vaudruziens de décrocher trois points de plus et de rester invaincu depuis la reprise de printemps. Le FC Bosna est confortablement installé à la 6e place du classement. /yca